Hatay'da çuvalın içinde kadın cesedi bulunması
Çöp konteynerinin yanında bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı01 Ocak 2019 Salı 15:56
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çöp konteynerinin yanına bırakılmış kadın cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün temizlik görevlilerince Yavuz Sultan Selim Caddesi Asi Nehri kenarındaki çöp konteynerinin yanında çuvalın içinde kadın cesedi bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve cenazenin Gülüstan A'ya (37) ait olduğunun tespit edildiği belirtildi.
"Kasten öldürme" suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesi bulunan İ.U'nun gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, şüphelinin Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.
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