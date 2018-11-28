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Hatay'da Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39
Hatay'da Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

HATAY (AA) - Hatay'da sosyal medya hesabından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kadın tutuklandı.

Merkez Antakya ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen Ç.F, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 15:39
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