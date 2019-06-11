Hatay'da çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset bulundu. İlçeye bağı Kuzeytepe Yeni Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bir çöp konteynerinde bebek cesedinin olduğunu görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yeni doğmuş bebeğin cesedini otopsisi için Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.