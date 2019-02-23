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Hatay’da cinayet: 3 çocuk annesi silahla vurulmuş halde bulundu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın ailesinin evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:34
Hatay’da cinayet: 3 çocuk annesi silahla vurulmuş halde bulundu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın ailesinin evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Arsuz’un Madenli Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25) önceki gün yakınları tarafından evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis Çulha’nın cenazesini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, 10’dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:34
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