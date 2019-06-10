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Hatay’da cephanelik çevresinde yangın

Hatay’da askeri cephaneliğe yakın noktada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
Hatay’da cephanelik çevresinde yangın

Hatay’da askeri cephaneliğe yakın noktada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan askeri cephanelik çevresinde bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının cephanelik çevresinde çıktığını gören vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve askeri itfaiye yangına müdahale etti.


Yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiyenin ve askeri personelin erken müdahalesi ile facianın eşiğinden dönüldü.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:28
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