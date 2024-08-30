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Tarih Hatay'da bulunan 3.500 yıllık alışveriş fişinde ne yazıyor?
Tarih

Hatay'da bulunan 3.500 yıllık alışveriş fişinde ne yazıyor?

Yeniakit Publisher
2024-08-30 11:12:00 -
Hatay'da bulunan 3.500 yıllık alışveriş fişinde ne yazıyor?

Hatay’da deprem sonrası restorasyon kazı çalışmaları kapsamında yapılan kazıda, 3.500 yıllık bir alışveriş fişi bulunmuştu. Peki fişte ne yazıyordu? Neyin alışverişi yapılmıştı?

Hatay’da deprem sonrası restorasyon kazı çalışmaları kapsamında yapılan kazıda, 3.500 yıllık bir alışveriş fişi bulunmuştu. Peki fişte ne yazıyordu? Neyin alışverişi yapılmıştı?
2024 senesinde, Hatay’daki Aççana Höyük bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında tam 3.500 yıllık çivi yazılı tablete rastlandı.

Bu tabletin, bir alışveriş fişi olduğu anlaşılmıştı. Ne alışverişi yapıldığına ve bu tabletin önemine birlikte bakalım.
Deprem sonrası restorasyon çalışmalarında bir alışveriş fişine rastlandı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, Aççana Höyük (Eski Alalah) bölgesinde sürdürülen deprem sonrası restorasyon kazı çalışmaları esnasında; 28 gram ağırlığında, 4,2-3,5 cm ölçülerinde, 1,6 cm kalınlığında küçük bir tablet bulundu.

Bulunan bu tabletin, Geç Tunç Çağın ekonomik yapısı ve devlet sistemi hakkında önemli bilgiler verebileceğine inanılıyor çünkü tablet, aslında bir alışveriş fişi. Alışverişi yapılan ürünler ise ahşap masa, sandalye ve tabure. Yani bir mobilya alışverişiydi. Kimler arasında yapıldığı veya ürünlerin adetleri ise henüz tam olarak bilinmiyor.

Daha önce de benzer bir şey bulunmuştu.

Eski Alalah diye bahsettiğimiz bu yer, Mukiş Krallığı’nın başkentiydi. Tapınaklar ve çivi yazılı belgeler bulunuyordu. Bu nedenle 20 yıldır kazı çalışmaları devam ediyor ve eski toplumlara dair bilgiler edinilmeye çalışılıyor.

Yakın zamanda yine burada, kim olduğu bilinmeyen bir krala yapılan ödemelerin yazılı olduğu, 3.400 yıllık bir tablet bulunmuştu. Bölge, içinde geçmişi aydınlatan koskoca bir dünyayı barındırıyor. Çalışmalar ilerledikçe pek çok ilginç şeyle daha karşılaşacağız gibi duruyor.

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