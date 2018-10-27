Hatay'da bu eve giren gözlerine inanamıyor

Süleymaniye Mahallesi’nde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Erdem Erozan, evinin duvarlarını eski oyuncak, resim, maket araba ve maskelerle donattı. Gençlik yıllarında hobi olarak başladığı tutkusundan vazgeçmediğini belirten Erozan, 56 yıldır biriktirdiği binlerce oyuncak ve süs eşyasını sergilediği evinde yaşamını sürdürüyor. Komşularının merak ettiğini ve gelip baktıklarında çok şaşırdıklarını ifade eden Erozan, ilk önce anne ve babasında kalan eşyalarla ve daha sonra ise oyuncaklara karşı merak duymaya başladığını, gördüğü ilginç oyuncak ve eski tarihi eşyaları topladığını söyledi.

Yıllardır evinin her odasının duvarlarını tarihi eşyalar ve oyuncaklarla donatan Erozan, eşyaları çok isteyenin olduğunu ancak hiçbir zaman vermek istemediğini, evinin içindeki bu eşyaların kendisi için bir mutluluk ve huzur olduğunu belirtti.



Evinden hiçbir malzemeyi satmadığını ancak çok isteyen olursa ve kendisinde de fazla var ise değiş tokuş yaptığını dile getiren Erozan, "Annemden, babamın ve anneannemin zamanından kalan eşyalar. Ben de yavaş yavaş elime geçen şeyleri bir yere koydum. Sonra içimden onları bir düzelteyim, bir şekil vereyim. Yıllardır da daha çok hevesim arttı” dedi.



Eşyalardan isteyenlerin çok olduğunu da vurgulayan 80 yaşındaki Erozan, "Elbette isteyenler çok oluyor vermiyorum, kesinlikle satmıyorum. Yalnızca değiştirme yapıyorum. Bende olmayan değişik bir şeyler olursa, bende de fazla olan verebileceğim şeylerde değiş tokuş oluyor. Hediye çok getiriyorlar. Evi görenler eski şeyleri varsa kullanmadıkları getiriyorlar” diye konuştu.

Tüm eşyalarının temizliğini kendisinin yaptığını ve tozunu aldığını belirten Erozan, “Ben mutluyum, huzurluyum. Gıda bu eşyalar, çiçekler bana. Balkonda 150 saksı çiçeğim var. Fazla yok zaten. Onlar bana gıda oluyor, sanki yaşam parçaları, müzik, çiçek güzel şeyler bunlar. Evi ziyaret edenler şaşırıyor. Yani beklemedikleri bir evle karşılaşıyoruz diyorlar” şeklinde konuştu.

Evinde vakit geçirmekten büyük keyif aldığını ve halinden çok memnun olduğunu, sevdiği şeyler olduğu için zevk aldığını ifade eden Erozan, eşyalarının içerisinde yüz yıllık, yüz elli yıllık tarihi eşyalarda bulunduğunu ve evinde farklı enstrümanlar çalarak dinlendiğini de söyledi.

Adeta tarihi eşyalar ve oyuncaklarla dolu evinin için flüt çalan Erozan, mutluluğu ve oyuncaklara geçen günlerinin huzurla dolduğunu belirtti. Apartmanın giriş katında bulunan evinin balkonunu da çiçeklerle donatan Erozan, balkonunda huzurla oturduğunu da sözlerine ekledi.