Hatay’da bir haftada 124 trafik kazası meydana geldi

Hatay’da son bir haftada 73’ü yaralamalı, 51’i maddi hasarlı olmak üzere 124 trafik kazası meydana geldiğini ve bu kazalarda toplam 152 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hatay’da trafik akışının denetlenmesi ve düzenlenmesi kapsamında 3-9 Haziran tarihleri arasında yapılan kontrollerde 2.966 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 18 bin 276 aracın kontrol edildiği denetimlerde 57 motosikletin trafikten men edildiği, 3 okul servis aracına para cezası uygulandığı belirtildi.

Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 63 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulduğu ve 28 sürücü hakkında da gerekli adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca il genelinde son bir haftada meydana gelen 73’ü yaralamalı, 51’i maddi hasarlı olmak üzere 124 trafik kazasında 152 kişinin de yaralandığı bildirildi.