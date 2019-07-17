Hatay’da bir eve ait depoda yangın
Hatay’ın Antakya ilçesinde müstakil bir evin deposunda yangın çıktı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 14:19
Hatay’ın Antakya ilçesinde müstakil bir evin deposunda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kantara Mahallesi’nde Mehmet G.G.’ye ait evin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İçerisinde beyaz eşyaların da bulunduğu depoda büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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