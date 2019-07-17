Hatay’da bir eve ait depoda yangın Hatay’ın Antakya ilçesinde müstakil bir evin deposunda yangın çıktı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde müstakil bir evin deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kantara Mahallesi’nde Mehmet G.G.’ye ait evin deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İçerisinde beyaz eşyaların da bulunduğu depoda büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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