Hatay’da binanın çatısına yıldırım düştü
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü.14 Haziran 2019 Cuma 20:22
Hatay’ın Erzin ilçesinde bir binanın çatı katına yıldırım düştü.
Erzin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış esnasında bir binanın duvarına yıldırım düştü. Yıkılan duvarın parçaları kaldırıma düştü. Bina sakinleri tarafından yapılan açıklamada, “Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda binanın çatı katında büyük bir gürültüyle patlamanın olduğu, can kaybının olmadığı belirtildi” dedi.
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