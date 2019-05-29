Hatay’da beton mikseri geçişinde parke zemin çöktü Hatay’da, beton mikseri geçişi sırasında yol çöktü.

Hatay’da, beton mikseri geçişi sırasında yol çöktü. Beton mikserinin yarısının çukurda kaldığı kazayı araç sürücüsü yara almadan atlattı.

Kaza, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ANH 89 plakalı çimento yüklü beton mikserinin geçişi sırasında yol çöktü. 2 metrelik çukurun içerisinde kalan beton mikserinin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Beton mikseri itfaiye ekipleri tarafından vinç ve kepçe yardımıyla çukurdan kurtarıldı.

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