Hatay'da askeri araç devrildi: 5 yaralı Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı. Antakya-Yayladağı kara yolunun Sungur Mahallesi mevkinde seyir halindeki askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 5 asker, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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