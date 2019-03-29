Hatay’da askeri araç devrildi: 5 asker yaralı Hatay’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.

Hatay’da askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Antakya-Yayladağı karayolunda seyir halindeki askeri araç, Sungur Mahallesi mevkinde, yoğun sis ve yağış sebebiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarakdevrildi. Kazada yaralanan 5 askeri personel, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan diğer 12 asker de kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

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