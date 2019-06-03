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Hatay’da askeri araç devrildi: 19 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif şekilde yaralandı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:59
Hatay’da askeri araç devrildi: 19 yaralı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker hafif şekilde yaralandı.


Edilinen bilgiye göre, Karbeyaz Mahallesi’nde Suriye sınırında görevli askerlerin nöbet değişimi için çıkan askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 19 asker yaralandı.


Yaralanan askerler olay yerine çağrılan ambulanslarla Antakya’daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:59
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