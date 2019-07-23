Hatay’da Asi Nehri’nde Nikah Kıyıldı

Hatay’ın anavatana katılışının 80. yıl dönümü dolayısı ile festival devam ederken bu kapsamda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Asi Nehri içerisinde tekne de genç çiftin nikahını kıydı. Başkan Savaş yapmış oldukları binlerce hizmetten en hayırlısının Asi Nehri’ni temizlemek olduğunu söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’ın Anavatana katılışının 80. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında 33 çiftin nikahı kıyıldı. İki çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Antakya Atatürk Parkı’nda kıyarken, şanslı bir çiftin ise nikahını Asi Nehri’nde tekne de kıydı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, tekne de genç çiftlerin nikahını kıymasının ardından Asi Nehri’nin temiz günlerini yıllardır beklediğini ve bunu da kendilerinin yaptığını belirterek, “Bu yapmış olduğum nikah hem Asi Nehri’nin bu güzel günlerini kutlamak, hem de gençlerimize hayat boyu anlatacakları Asi Nehri’nde özel bir nikah kıymaktıtır. 33 nikahın 32’sini kıydık, toplu nikahlarımızın ikisini ferdi kıydık, geriye kalanlarını toplu kıydık. Bu gençlerimize de burada nasip oldu, nikah kıymak. Onlar için hayatları boyunca anlatabilecekleri, en güzel anılardan bir tanesi olacak. İnşallah hayatları da böyle Asi Nehri gibi temiz geçer. Ama bu Asi Nehri bugünleri yıllardır bekliyordu. Asi Nehri’nde kanalizasyon ve ona bağlı birçok kirlilik mevcuttu. Bu kirliliğin sonucunda da insanlar, sevgi ve şefkatle bakmıyorlardı. Sadece nefretle ve tiksinerek bakıyorlardı. Şu anda insanlar gelen misafirlerini Asi Nehri etrafında huzur içerisinde getiriyorlar. Tabi ki yapmış olduğumuz binlerce hizmet var ama bu hizmetlerden en hayırlılarından bir tanesi Asi Nehri’ni temizlemekti. Bu bize nasip oldu. Hatayımıza ve buraya gelen tüm misafirlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Asi Nehri’nde tekne de evlenen damat Serkan Ergenekon ise duygularının anlatılmaz yaşanır olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a bu özel günden dolayı teşekkür etti. Gelin Melisa Ergenekon ise çok heyecanlı olduğunu ve tekne de nikahlarının kıyılacağını bilmediklerini öğrendiklerinde ise çok büyük bir sevinç yaşadıklarını dile getirdi.

Başkan Savaş nikahını kıydığı tüm çiftlere kahve fincanı takımı ve çeyrek altın armağan etti.