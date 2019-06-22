0553 313 94 23

Hatay'da asayiş uygulaması

Özel harekat polislerinin de katıldığı uygulamada, uzi makineli tabanca, pompalı tüfek ve 7,65 milimetre çapında tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
Hatay'da asayiş uygulaması

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uzi makineli tabanca, pompalı tüfek ve 7,65 milimetre çapında tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi, aranan 2 şahıs yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubelerinden 200 polisin katıldığı ortak uygulamada, Güzelburç Mahallesi'ndeki şüpheli kişiler ile bazı adres ve umuma açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bomba arama köpeği "Barut" ve narkotik köpeği "Rüzgar"ın da katıldığı ev aramalarında uzi makineli tabanca, pompalı tüfek ve 7,65 milimetre çapında tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Aranan 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için, suç ve suç örgütleriyle mücadelede polisin son derece kararlı olduğu bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
  1. Asayiş
  2. Hatay
  3. Özel Harekat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta oy kullanmaya başlayacak?
    1. 23 Haziran'da İstanbullular saat kaçta..
    2. Kız kardeşini döverek otobüsten..
    3. Açık tost tarifi | Kahvaltılık tarifler
    4. Fibromiyalji tanısı nasıl koyulur?
    5. Romatoloji nedir?
    6. "Organlarıyla umut olan öğrenci"..
    7. Almanya'da "Türk Film Günleri"
    8. "Cumhur İttifakı'nın yanında durmaya..
    9. Kafadan yapışık siyam ikizleri 1..
    10. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    11. Kız isteme töreninde dehşet
    12. "Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte..
    13. Hatay'da asayiş uygulaması
    14. Kılıçdaroğlu'ndan Anadolu Efes'e kutlama
    15. Başkentte bir kişi silahla sırtından..
    16. "Erdoğan sadece milletin hür iradesine..
    17. Eski Rum lider Dimitris Hristofyas öldü
    18. Koalisyon güçleri Yemen'de Husilere..
    19. Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Haziran 2019
    21. Şehidin kardeşi motor kazasında..
    22. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı..
    23. Gürcistan’da tansiyon dinmiyor
    24. Basketbolda maçın ardından
    25. ABD'den Nikaragualı yetkililere..
    26. Londra'da Mursi'nin ölümü için..
    27. Ali Koç takıma moral verdi
    28. Maarif Vakfı’ndan Kuzey Makedonya’daki..
    29. Altun: "Milletimiz 'Kandile mi, yoksa..
    30. Altun:"Erdoğan her türlü kirli..
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Seçimlere sayılı günler kala bomba veriler! Son anket sonuçları açıklandı
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Cumhurbaşkanlığı’ndan sert çıkış: Vermezsen verme! Hiç kimse Türkiye'yi tehdit edemez
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Manipülasyon ondan sorulur! 'Kıvrak' anketçi köpürtmeye devam ediyor
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Kandil'den Öcalan'a rest! Karayılan'dan 23 Haziran çağrısına cevap
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı
    Mursi'nin reddettiği küstah plan ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    MHP'den bebek katili Abdullah Öcalan açıklaması!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!
    Birgün'ün ahlaksız gazetecisinden Şehit Mursi'ye alçak iftira!