Hatay'da asayiş uygulaması

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, uzi makineli tabanca, pompalı tüfek ve 7,65 milimetre çapında tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi, aranan 2 şahıs yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat, Asayiş, Terörle Mücadele, Narkotik ve Çevik Kuvvet şubelerinden 200 polisin katıldığı ortak uygulamada, Güzelburç Mahallesi'ndeki şüpheli kişiler ile bazı adres ve umuma açık yerlere yönelik denetim gerçekleştirildi.



Bomba arama köpeği "Barut" ve narkotik köpeği "Rüzgar"ın da katıldığı ev aramalarında uzi makineli tabanca, pompalı tüfek ve 7,65 milimetre çapında tabanca ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Aranan 2 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için, suç ve suç örgütleriyle mücadelede polisin son derece kararlı olduğu bildirildi.