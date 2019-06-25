Hatay’da 91 kaçak göçmen yakalandı
Hatay’da yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 91 kaçak göçmen yakalandı.25 Haziran 2019 Salı 10:25
Hatay’da yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 91 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu. Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri öğrenilen Suriye uyruklu 91 kaçak göçmen jandarmaya teslim edildi.
Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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