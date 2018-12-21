Hatay'da 87 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 87 düzensiz göçmen yakalandı21 Aralık 2018 Cuma 14:01
HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçelerinde, Suriye'den Türkiye'ye geçtiği belirlenen 87 düzensiz göçmen yakalandı.
Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenköy, Kışlak ve Çayır mahalleleri kırsalında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği belirlenen 53 kişiyi gözetim altına aldı.
Suriye uyruklu olduğu tespit edilen düzensiz göçmenler karakola götürüldü.
Altınözü ilçesinde görev yapan hudut birlikleri de Suriye sınırı yakınlarında Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 34 kişilik grubu yakaladı.
Suriyeli olduğu belirlenen göçmenler, işlemleri için jandarmaya teslim edildi.
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