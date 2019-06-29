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Hatay’da 8 göçmen yakalandı

Hatay’da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 16:14
Hatay’da 8 göçmen yakalandı

Hatay’da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.


Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi’ndeki kontrol noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.


Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.


Göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 16:14
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