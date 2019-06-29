Hatay’da 8 göçmen yakalandı Hatay’da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.

Hatay’da Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçtiği tespit edilen 8 göçmen yakalandı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüekipleri, Kurtlusoğuksu Mahallesi’ndeki kontrol noktasında durdurdukları 31 MA 2074 plakalı hafif ticari araçtaki şahıslara kimlik kontrolü yaptı.

Kontrolde araçtaki 8 kişinin Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlendi.

Göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.