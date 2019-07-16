Hatay’da 8 düzensiz göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen yakalandı. Mimar Sinan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan polis, uygulama noktasına yakın bir alanda şüpheli araç ihbarı aldı. İhbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, sürücüsünün terk ettiği 63 MA 4475 plakalı minibüste, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 8 düzensiz göçmen buldu. Göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.