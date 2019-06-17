Hatay’da 51 kaçak göçmen yakalandı Hatay’da yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay’da yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında görev yapan askeri birlikler, Altınözü kırsalında şüpheli grubu durdurdu. Sınırı yasa dışı yollardan geçtikleri öğrenilen Suriye uyruklu 51 kaçak göçmen jandarmaya teslim edildi. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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