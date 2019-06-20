Hatay’da 40 düzensiz göçmen yakalandı Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre, ilçeye bağlı Yayıkdamlar Mahallesi kırsalında yol kontrol ve emniyet devriyesi yapan Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphelendikleri 31 H 1546 plakalı kamyoneti durdurdu. Araç içerisinde Suriye uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalanırken, kamyonet sürücüsü M.D. (24) gözaltına alındı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. İfadesi alınan sürücü adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.