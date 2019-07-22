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Hatay'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan kamyonette ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili sürücü gözaltına alındı

22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
Hatay'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde, bir kamyonette gümrük kaçağı 4 bin paket kaçak sigara bulundu.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir kamyoneti Aktepe Mahallesi'nin sınır hattı yakınlarında durdurarak arama yaptı.

Dedektör köpeklerin de katılımıyla yapılan aramada, aracın gizli bölmelerine yerleştirilmiş gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü M.C. gözaltına alındı.

Şüphelinin, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:00
  1. Hassa
  2. Hatay
  3. kaçak sigara
  4. kamyonet
  5. sınır hattı

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