Hatay’da 315 adet sahte dolar ele geçirildi
Hatay’da bir depoda 1 dolarlık ve 100 dolarlık toplamda 315 adet sahte banknot ele geçirildi.14 Şubat 2019 Perşembe 12:21
Hatay’da bir depoda 1 dolarlık ve 100 dolarlık toplamda 315 adet sahte banknot ele geçirildi.
Merkez Antakya ilçesinde bir depoda sahte para basıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, 1 dolarlık 85 tane ve 100 dolarlık 230 tane sahte banknot ele geçirdi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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