THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hatay’da 30 düzensiz göçmen yakalandı

04 Aralık 2018 Salı 11:37
Hatay’da 30 düzensiz göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçtikleri tespit edilen 30 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan Mimar Sinan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda devriye gezen emniyet güçleri şüphe üzerine 42 MA 2143 plakalı panelvan aracı durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç kısa bir kovalamacanın ardından Kurtlusoğuksu Mahallesi girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 28'i Suriyeli, ikisi Filistinli 30 kişi olduğu belirlendi.

Gözetim altına alınan yabancı uyruklular Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Söz konusu göçmen kaçakçılığıyla ilgili Suriye uyruklu Musa E. (19), Muhammed E. (21) ve Ahmet M. (23) gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:37
  1. Göçmen
  2. Kırıkhan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Minik Hiranur, ablasının iliğiyle hayata tutundu
    1. Minik Hiranur, ablasının iliğiyle..
    2. Domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi..
    3. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    4. Ruhani'den ABD'ye Basra Körfezi tehdidi!
    5. Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler..
    6. TIR çarpan yaşlı adam yaşamını yitirdi
    7. Gökmen Gökmenoğlu kimdir nerelidir?
    8. "Sermaye piyasası zorlu dönemi..
    9. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    10. İran'dan ABD'ye Basra Körfezi tehdidi
    11. Adana valiliği rezalete suspus
    12. TSK'nın gücüne güç katacak
    13. ANALİZ - Katar’ın OPEC’ten ayrılması..
    14. "Spor Ahlakı ve Fanatizm" paneli..
    15. Yozgat Şeker Fabrikası önünde..
    16. Edirneli esnaf dil öğrenme telaşında
    17. SMDK, rejim güçlerinin İdlib'deki..
    18. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
    19. Fethiye'de köpeklerin zehirlenmesine..
    20. Döviz kurları
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    ‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    Ne Muharrem İnce ne de Gürsel Tekin... İşte CHP liderinin gönlündeki isim
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
    Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

    Günün Karikatürü

    4 Aralık 2018
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
    Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar