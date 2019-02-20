Hatay’da 3 kadın cesedi bulundu Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı’nda 3 kadın cesedi bulundu.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Afrin Çayı’nda 3 kadın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Davutpaşa Mahallesi’nde vatandaşlar, Afrin Çayı üzerinde 3 kadın cesedi görmesi üzerine hemen jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesetleri sudan çıkarttı.

Olay yerine gelen savcı tarafından incelenen cesetler sağlık ekipleri tarafından Reyhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Suriye uyruklu oldukları bildirilen kadınların ölüm sebeplerinin belirlenmesi için kadınların cesetlerinin Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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