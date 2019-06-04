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Hatay'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Yayladağı ilçesinde kaçak yollardan ülkeye girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen 3 kişi tutuklandı

04 Haziran 2019 Salı 21:52
Hatay'da 3 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, kaçak yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi Suriye sınırında devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.

Yapılan müdahale sonrası otomobili durduran askerler, araçtaki A.M, M.H, ve C.Z'yi gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada da çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 21:52
  1. DEAŞ terör örgütü
  2. Hatay
  3. Suriye sınırı
  4. Yayladağı

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