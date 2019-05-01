Hatay’da 26 kaçak göçmen yakalandı HATAY (İHA) – Hatay’da ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 26 kaçak göçmen yakalandı.

HATAY (İHA) – Hatay’da ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 26 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya’nın Maşuklu Mahallesi’nde bir arazide mültecilerin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Noktaya gelen polis ekipleri, yaptıkları kimlik kontrolü ve inceleme sonucunda Hatay’a kaçak girdiklerini belirlediği Suriye uyruklu 26 şahsı yakaladı. Emniyete götürülen mülteciler işlemlerinin ardından Hatay İl Göç İdaresine teslim edildiği öğrenildi.

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