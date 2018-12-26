Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı26 Aralık 2018 Çarşamba 17:37
HATAY(AA) - Hatay'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
A.A'nın kullandığı 31 MA 0131 plakalı otomobil, İskenderun-Osmaniye Otoban girişi Kavaklıoluk mevkisinde, M.Y. idaresindeki 41 FL 606 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle M.Y'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki su kanalına devrildi.
Kazada 2 sürücü hafif yaralandı.
Su kanalına düşen otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.
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