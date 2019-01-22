Hatay'da 2 DEAŞ mensubu kovalamacayla yakalandı
Belen ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 DEAŞ mensubu tutuklandı22 Ocak 2019 Salı 11:44
HATAY(AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 DEAŞ mensubu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya-İskenderun karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Belen ilçe merkezi girişinde kovalamacayla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Suriye uyruklu E.E.A. ve H.F'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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