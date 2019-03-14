Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı. Kırıkhan-Reyhanlı karayolu üzerinde yol kontrolü yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 07 MA 3334 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü M.E. (22) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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