Hatay’da 13 kaçak göçmen yakalandı
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı.14 Mart 2019 Perşembe 13:15
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 13 kaçak göçmen yakalandı.
Kırıkhan-Reyhanlı karayolu üzerinde yol kontrolü yapan Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 07 MA 3334 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı.
Araç sürücüsü M.E. (22) gözaltına alındı. Kaçak göçmenler ise emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.
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