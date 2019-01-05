Hatay’da 11 düzensiz göçmen yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye’ye geçtikleri tespit edilen 11 düzensiz göçmen yakalandı, iki şüpheli gözaltına alındı.

İnönü Bulvarı'nda devriye gezen Kırıkhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 42 MB 301 ve 42 MA 1366 plakalı iki otomobili durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtikleri belirlenen Suriye uyruklu 11 kişi yakalandı.

"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla araç sürücüleri Suriyeli H.K. (25) ve H.Ö. (36) gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen 11 Suriyeliye, Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından temin edilen çorap, mont ve ayakkabı polisler tarafından dağıtıldı.

Düzensiz göçmenlerin, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.