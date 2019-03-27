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Hatay'da 1 milyon 67 bin 817 seçmen oy kullanacak

Kentte, 31 Mart Pazar Günü yapılacak yerel seçimlerde 1 milyon 67 bin 817 seçmen, 3 bin 415 sandıkta tercihini yapacak

27 Mart 2019 Çarşamba 13:06
Hatay'da 1 milyon 67 bin 817 seçmen oy kullanacak

HATAY (AA) - Hatay'da, 1 milyon 67 bin 817 seçmen, Büyükşehir Belediye Başkanı, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 3 bin 415 sandıkta oy kullanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, kentte 1 milyon 67 bin 817 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Hatay'daki seçmen sayısı 99 bin 481 arttı.

Hatay'da kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre arttı. 2014’teki yerel seçimlerde 3 bin 404 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 3 bin 415 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Antakya'da

Kentte en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Antakya. 241 bin 521 kayıtlı seçmenin bulunduğu ilçede 751 sandık kurulacak.

Antakya'dan sonra ikinci sırada 522 sandık ve 172 bin 231 seçmenle İskenderun, üçüncü sırada da 336 sandık ve 106 bin 813 seçmenle Defne ilçesi geliyor.

Hatay'da, en az sandık ve seçmen ise Kumlu ilçesinde olacak. İlçede 34 sandıkta toplam 8 bin 976 seçmen oy kullanacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları ise şöyle:

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı
Altınözü130 36 bin 898
Antakya751 241 bin 521
Arsuz20262 bin 814
Belen 7623 bin 768
Defne336106 bin 813
Dörtyol25983 bin 717
Erzin9528 bin 790
Hassa13337 bin 665
İskenderun522172 bin 231
Kırıkhan25675 bin 413
Kumlu348 bin 976
Payas8528 bin 15
Reyhanlı19181 bin 759
Samandağ25981 bin 759
Yayladağı8621 bin 949

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:06
  1. Hatay
  2. yerel seçim

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