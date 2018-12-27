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Hatay Valisi Rahmi Doğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi

27 Aralık 2018 Perşembe 10:11
Hatay Valisi Rahmi Doğan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Doğan, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i kabulünde, ajansın oylamaya sunduğu fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

AA muhabir ve foto muhabirlerince çekilen kareleri tek tek inceleyen Doğan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki birer fotoğrafa oy verdi.

Doğan, haber kategorisinde, Khaled Akasha'nın "Doğu Guta'nın bebekleri" fotoğrafını seçti.

"Yaşam" kategorisinde oyunu Burak Milli'nin "Dolunay ve yerli İHA" adlı fotoğraftan yana kullanan Doğan, "spor" kategorisinde de Burak Akbulut'un, İspanya'nın başkenti Madrid’de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda çektiği "Karatenin sultanları" adlı fotoğrafı tercih etti.

Doğan, AA çalışanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarı diledi.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:11
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