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Hatay Valisi Doğan'dan Bayırbucak Türkmenlerine ziyaret

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:58
Hatay Valisi Doğan'dan Bayırbucak Türkmenlerine ziyaret

HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Yayladağı ilçesinde konteyner kentte yaşamlarını sürdüren Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak üzere Yayladağı ilçesine geçen Vali Doğan, Kaymakam Ömer Faruk Yüce, Belediye Başkanı Mehmet Kalkan tarafından karşılandı.

Doğan, Yayladağı Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda muhtarlar ve kurum müdürleriyle bir araya geldi.

Toplantıda ilçenin sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili istişarede bulunuldu.

Doğan ve beraberindekiler daha sonra, ilçede YİBO Geçici Barınma Merkezinde Bayırbucak Türkmenlerini ziyaret etti.

Suriyeli Türkmenlerle sohbet ederek, taleplerini dinleyen Doğan, konteyner kentte faaliyet gösteren kütüphaneyi gezdi, çocuklara hediyeler verdi.


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Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 17:58
  1. Hatay Valisi Rahmi Doğan
  2. Yayladağı

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