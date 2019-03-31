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Hatay Valisi Doğan oyunu kullandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan 31 Mart yerel seçimleri için oyunu kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 14:27
Hatay Valisi Doğan oyunu kullandı

Hatay Valisi Rahmi Doğan 31 Mart yerel seçimleri için oyunu kullandı.


Vali Doğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için Hatay Erol Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde oyunu kullandı.


Doğan, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Seçimin ilimizde ve ülkemizde barış ve huzur içerisinde geçmesini ve hayırlı olmasını diliyorum. Herhangi bir olumsuz durum ve huzursuzluk yaşanmadan milletimizin iradesinin sandığa en güzel şekilde yansıyacağını düşünüyorum” dedi.


Millet iradesinin her şeyin üzerinde olduğuna vurgu yapan Vali Doğan, “Demokrasinin mantığı milletin dediğinin olmasıdır. Hatay’da seçimlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde oy kullanabilmesi için ilk günden itibaren gereken tüm tedbirleri aldık. Hatay ilimizde 1.078.420 vatandaşımız, 3.415 sandıkta oy kullanacak. Her sandık bölgesinde güvenlik görevlilerimiz bulunmaktadır. Hatay demokrasi kültürünü özümsemiş bir kent dolayısı ile herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Ancak en küçük ihtimali düşünerek güvenlik tedbirlerimizi aldık. Hatay genelinde 7 bin 538 güvenlik personeli görevinin başındadır. Bu husus ilgili olarak GAMER’de bir kriz merkezi oluşturduk. Kriz merkezi sayesinde Hatay ilimizde meydana gelen her gelişmeyi yakından takip ediyoruz” diye konuştu.


Seçimlerin bir anlamda demokrasinin gücünü oluşturduğunu ifade eden Vali Doğan, “İnşallah bu seçim bizim ülkemizdeki demokrasi anlayışını daha da güçlendirecektir. Seçim sonuçlarının ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:27
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