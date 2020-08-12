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Biyografi

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir nereli kaç yaşında?

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, kariyeri boyunca pek çok ilçede görev almıştır. Son olarak 2018 yılında Hatay Vali Yardımcılığı görevine atanan Tolga Polat, 24 Aralık 2018 yılından bu yana bu görevi devam ettirdi. Adana'da yaşayan annesi ve erkek kardeşini miras tartışması nedeniyle öldüren Tolga Polat, olay yerinde göz altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:25:00 -
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir nereli kaç yaşında?

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, 1975 yılında Mersin’in Tarsus İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana İlinde tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü kazanarak 1996 yılında mezun oldu. Vatani görevini 1997 yılında Ankara Polatlı’daki Topçu ve Füze Okulunda yerine getirdi.

1998 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak, Adana Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde memuriyet hayatına başladı. 2000 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu 87. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Adana-Yumurtalık ve Hatay-Altınözü İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerini yürüttü.

2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana-Aladağ, Kars-Susuz, Niğde-Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamı, Aksaray Vali Yardımcılığı, Adana Vali Yardımcılığı, Adana-Karaisalı Kaymakamı ve Bitlis Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Tolga Polat, Devrek Kaymakamı iken 24 Aralık 2018 tarihinde Hatay Vali Yardımcılığı görevine getirildi.

Tolga POLAT evli olup, 3 çocuk babasıdır.

 

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