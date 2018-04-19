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Hatay şehidi, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'den kaçak yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan bir gruba müdahale sırasında nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla şehit olan Piyade Er İlhami Çelebi, memleketi Diyarbakır'da toprağa verildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:18
Hatay şehidi, Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurlandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde vatani görevini yaparken, dün Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan bir gruba müdahale sırasında nerden geldiği belirlenemeyen kurşunun isabet etmesi sonucu şehit olan Piyade Er İlhami Çelebi, memleketi Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Şaniptepe köyünde toprağa verildi.

Şehit asker için düzenlenen törende yakınları Kürtçe ağıtlar yaktı.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:18
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