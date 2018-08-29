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Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı rehin alan o teröristler öldürüldü

5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler yapılan hava harekatı sonrası etkisiz hale getirildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:21
Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı rehin alan o teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay'ın Payas ilçesinde 28  Ağustos'ta teröristlerin 5 vatandaşı erzak temini maksadıyla rehin aldığı ve  bugün serbest bıraktığı anımsatıldı.

Açıklamada, jandarma İHA ve jandarma operasyon birliklerince yapılan  takip sonucu Hatay'ın Kıraç Tepe Bölgesi'nde yakın hava desteğiyle 5 teröristin  etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

28 Ağustos 2018 Tarihinde  Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler, Jandarma İHA ve Jandarma Operasyon Birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe Bölgesine yapılan yakın hava desteğiyle 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 

Kamuoyunu saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:21
  1. Hatay
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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