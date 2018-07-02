Hatay lise taban puanları 2018 Hatay lise yüzdelik dilimleri ve lise kontenjanları MEB e okul

MEB 2018 2019 lise tercih dönemi başladı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından liselere yerleşmek için binlerce öğrenciyi şimdi de tercih heyecanı sardı. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Hatay liseleri 2018 taban puanlarını ve yüzdelik dilim YEP puanlarını açıkladı.

LGS 2018 sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte MEB 2018 LGS tercihleri de başladı. Hatay'daki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri son dakika açıklandı. İyi bir lise hayali kuran 8. Sınıf öğrencilerinin liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleriyle kendi puanları ve yüzdelik dilimlerini karşılaştırıp ona göre tercih yapacaktır. Hatay liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB 3 Haziran’da yapılan Liselere Giriş Sınavı yani LGS sınav sonuçlarını sonuc.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. 8. Sınıf öğrencilerinin girdiği LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler aldıkları puan ve elde ettikleri yüzdelik dilimler ile liselere tercihini yapacak. LGS sınav sonuçlarına göre öğrenciler LGS tercihleri 2 Temmuz Pazartesi günü başladı. LGS lise tercihleri 13 Temmuz tarihlerine kadar yapılacak. LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerine çevrilmişti. Hatay liseleri yüzdelik dilimleri YEP puanlarını açıkladı. Kayseri liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri.

HATAY LİSELERİ 2018 TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI