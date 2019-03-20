Hatay Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Çanakkale Zaferi kutlandı

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda Çanakkale Zaferi’nin 104’nci yıldönümü kutlama etkinliği düzenlendi.

Cezaevinde düzenlenen program Çanakkale Savaşı’nda şehit olan askerler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Öğretmen İpek Kara, 18 Mart Çanakkale Zaferinin yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

1914 yılında başlayan savaşın, 1916 yılında sona erdiğini, düşmanın 300’den fazla savaş gemisi ile saldırdığını ifade eden Kara, "Mustafa Kemal’in büyük kahramanlıklar gösterdiği savaşta her iki taraftan toplam 150 binden fazla kaybın olduğunu, düşmanın savaş sonunda yenilgiyi kabullenerek gemilerini ve askerlerini kaybederek çekilip gittiğini, bir büyük zaferin onurunu o savaşta canla başla savaşan Mehmetçiklere ve cesur Türk komutanlara aittir” dedi.

Kurum öğretmeni Osman Çalışkan "Çanakkale Şehitleri", hükümlü Yusuf Bayraktar "Çanakkale Savaşı" adlı şiiri, infaz koruma memuru Uğur Şanlı "Dur yolcu" adlı şiiri sundu.

Resim Öğretmeni Özge Koyun Çanakkale Zaferi hakkında söylenen özlü sözleri okuduktan sonra program sona erdi.