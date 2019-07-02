Hatay İnsan Kaynakları ve Eğitim Derneği açıldı

Hatay İnsan Kaynakları ve Eğitim Derneği (HİKA-DER), Antakya’da açıldı.

İŞKUR Hatay İl Müdürü Ziya Yüksel’inde katıldığı açılışta konuşan Hatay İnsan Kaynakları ve Eğitim Derneği’nin kurucusu aynı zamanda yönetim kurulu başkanı olan Şemsettin Kara, işsizlik ve nitelikli iş gücü sorunlarına çözüm üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

HİKA-DER’in projelerinden bahseden Kara, “Hatay İnsan Kaynakları ve Eğitim Derneği olarak, işsizliğin ve nitelikli iş gücü eksikliğinin sorun olmaktan çıkarılması adına İŞKUR, reel sektör ve üniversiteler ile işbirliği çerçevesinde projeler üretmek öncelikli planlarımız arasında yer almaktadır.İş dünyasının beklentileri ile eğitim arasındaki uyumsuzluğun öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilebilirliklerini azalttığının farkındayız. Bu sebepten staj yerlerinin arttırılması ile ilgili çalışma ve görüşmeler yaparak yeni mezun arkadaşlara bu konuda yardımcı olmak yine projelerimiz arasında yer almaktadır. Bizler bir işletmenin ürün ve hizmetlerinin kalitesinin çalışmalarının kalitesiyle doğru orantıda olduğunu bilenlerdeniz. Yine belirtmek isteriz ki bir insanı değerlendirmek pahalı, yanlış değerlendirmek çok daha pahalıdır.Bu noktada HİKA-DER olarak iş dünyasının nitelikli iş gücü beklentilerini karşılamaya yönelik eğitim ve gelişim faaliyetleri göstermeyi kendimize misyon edinmiş bulunmaktayız” dedi.