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Hatay için sağanak uyarısı

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:37
Hatay için sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Hatay'da, bugün yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, Hatay'da görülecek yağış nedeniyle meydana gelebilecek rüzgar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:37
  1. Hatay
  2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  3. sağanak uyarısı

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