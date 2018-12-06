Hatay Havalimanı'nın çatısındaki akıntı

HATAY (AA) - Hatay Havalimanı'nın çatısındaki akıntıya yol açan olumsuzluğun giderileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan havalimanının çatısındaki bazı sorunlar nedeniyle yaşanan olumsuzluklar hakkında açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Söz konusu problemin çözümü konusunda ilgililerle görüşme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Havalimanının çatısının onarım ve tadilatı ile ilgili projenin bakanlık tarafından onaylandığı, mevsim şartlarının düzelmesi ile birlikte onarım çalışmalarına mevcut havalimanını yapan firma tarafından başlanacağı, mevsim şartları düzelinceye kadar gerekli tedbirlerin alınacağı, bahse konu sorunun en kısa sürede çözüme kavuşturulması için gerekli çalışmaların yapıldığı hususlarını vatandaşlarımızın bilgisine saygı ile sunarız." ifadesi kullanıldı.