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Hatay eski emniyet müdürüne FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

06 Temmuz 2018 Cuma 18:06
Hatay eski emniyet müdürüne FETÖ'den 10 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçlamasıyla yargılanan eski Hatay Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Kılıç, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşma savcısı, önceki celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ahmet Nazmi Alp, sanık ve avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmalarını istedi.

Uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yaptığını ifade eden Kılıç, çalışmalarından dolayı birçok terör örgütünün hedefinde olduğunu söyledi.

Toplumda "cemaat" olarak bilindiği dönemde ve sonraki aşamalarda FETÖ ile hiçbir şekilde irtibatının olmadığını iddia eden Kılıç, bu tür yapılara karşı olduğunu söyledi.

BYLOCK'U İNKAR ETTİ

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair dava dosyasındaki tespit ve yazışma içeriklerini kabul etmeyen Kılıç, söz konusu programı cezaevindeyken duyduğunu öne sürdü.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Kılıç, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, Kılıç'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereği yarı oranda artırıma giden mahkeme, cezayı 12 yıla çıkardı ancak Kılıç'ın sabıkasız oluşunu indirim gerekçesi sayan heyet, cezayı 10 yıl olarak belirledi.

Hükümle birlikte Kılıç'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 18:06
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  2. Ankara
  3. ragıp kılıç
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  5. Bylock

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