Hatay Büyükşehir Belediyespor'da transfer

HATAY (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Hatay Büyükşehir Belediyespor, Riquna Williams'ı renklerine bağladı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Los Angeles Sparks forması giyen 28 yaşında ve 1,70 metre boyundaki oyun kurucu Williams ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladıklarını ifade etti.

Geçen sezonu İtalya'nın Reyer takımında geçiren Williams'ı transfer etmekten mutluluk duyduklarını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı finalinde bize karşı iyi bir performans sergileyen Williams, ligimizde daha önce 2015-16 sezonunda Adana ASKİ'de forma giyerken 17,3 sayı ortalaması tutturmuştu. 2016-2017 sezonunda Osmaniye forması giyerken 18,6 sayı ortalaması yakalamıştı. Geçen sezon Reyer forması ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda final oynayan Williams, takımının finale yükselmesine büyük katkı sağlamıştı. Bu başarısını bizim takımda da göstermesini bekliyoruz ve başarı diliyoruz."