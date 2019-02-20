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Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa’ya havlu attı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Dynamo Kursk’u konuk etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 22:01
Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa’ya havlu attı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu son maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Dynamo Kursk’u konuk etti. Rakibine 87-62 mağlup olan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe’nin de Carola Basket’e yenilmesiyle 7. sırada yer alarak Eurocup’a da hak kazanamadı.




Salon: Antakya


Hakemler: Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan) xxx, Ivan Mlicevic (Bosna Hersek) xxx, Zoran Mtrovski (Makedonya) xxx


Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay x 1, İlsu Darıcıoğlu xx, Snytsina xx 11, Cansu Köksal xx 2, Williams xxx 19, Hülya Çoklar xx, Gizem Başaran xxx 14, Merve Aydın xx 7, Marica Gajic xx 8


Dynamo Kursk: Marta Xargay xx 5, Natalia Zhedik xxx 14, Sonja Petrovic xxx 14, Prince xxx 6, Ekatenna x, Tatiana Vidmer xx 4, Elena Kirillova xx 5, Anna Cruz xx 6, Hollingsworth xx 6, Breanna Stewart xxx 17, Natasha Howard xxx 10


1. Periyot: 12-23 (Dynamo Kursk lehine)


Devre: 25-44 (Dynamo Kursk lehine)


3. Periyot: 41-72 (Dynamo Kursk lehine)

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 22:01
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