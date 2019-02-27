0553 313 94 23

Hatay BŞB - Mersin BŞB maçının ardından

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasının ardından oyuncular ve başantrenörler açıklamada bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 21:03
Hatay BŞB - Mersin BŞB maçının ardından

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasının ardından oyuncular ve başantrenörler açıklamada bulundu.


Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatay BŞB Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, “Sanırım maçı ilk periyotta kaybettik. Bu tip maçlarda böyle kötü başlarsanız geri gelmesi her zaman zor olur. Savaştık geri dönmek için, geri döndük de ama küçük hatayla da bittik. Mersin’i tebrik ederim, kazanmayı hak ettiler. Lig için de daha çok çalışacağız” dedi.



Mersin BŞB cephesi


Mersin BŞB Başantrenörü Osman Olcay Orak ise, ”Ligdeki çıkışımızı bu maçta da devam ettirmek istedik ama kupa maçlarının konsantrasyonu daha farklı oluyor. Hatay’ı yaptığı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz birinci periyotta ve maçın sonunda sertlik yaparak oyunda kaldık. Cebimizde sadece kötü oynayıp kazanarak bir üst tura çıktığımız bir maç var. Umarız hatalarımızdan ders alırız” diye konuştu.


Mersin Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Marche Anderson da, “Bu oyunu kazanacağımızı hissettik. İlk yarıda yaptıklarımızı ikinci yarıda yapmakta biraz zorlandık. Bazı zor anları geride bırakarak maçı kazandık. Önümüzdeki maçı da kazanacağımıza inanıyorum. Tur atladığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 21:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Mikrofon Delisi” dünya evine girdi
    1. “Mikrofon Delisi” dünya evine girdi
    2. Erdoğan-Deby ortak basın toplantısı
    3. Suriye’ye komando birlikleri sevk..
    4. Kütahya'ya 144 dönümlük mesire alanı
    5. Hindistan'a ait helikopter düştü! 6 ölü
    6. İbn Haldun Üniversitesi öğrencileri..
    7. Dörtyol’da dolu yağışı hayatı olumsuz..
    8. Fatih Portakal darbeci Sisi yönetimine..
    9. Antalya'da falezlerden düşen kişiyi..
    10. ABD-Özbekistan siyasi istişareleri
    11. BM'den Hindistan ve Pakistan'a çağrı!
    12. Yangına ilk müdahaleyi çocuklar yaptı
    13. Metruk binada çıkan yangın mahalleyi..
    14. Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
    15. "Devletten güçlü sponsor olmaz"
    16. Kılıçdaroğlu: "Birlikte yaşayacaksak..
    17. Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun..
    18. Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL..
    19. Falezlerden düşen şahsı deniz polisi..
    20. Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait..
    21. Denizden yatak da çıktı halı da
    22. Polis aracının camını çatı katından..
    23. BM'den Hindistan ve Pakistan'a..
    24. Katalan liderlerin davasında eski..
    25. Katar Hava Yolları Afrika'da..
    26. Otomobil seyir halindeyken alev aldı
    27. YTB "Türkçe Ödülleri Yarışması"..
    28. Erdoğan ve İdris Debi Itno'dan ortak..
    29. İsrail'den 2 kadın murabıta Mescid-i..
    30. Isparta’da sokak satıcısı operasyonu:..
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor