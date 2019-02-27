Hatay BŞB - Mersin BŞB maçının ardından

ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa’da Hatay Büyükşehir Belediyespor ile Mersin Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan Kadınlar Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasının ardından oyuncular ve başantrenörler açıklamada bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatay BŞB Başantrenörü Aikaterini Chatzidaki, “Sanırım maçı ilk periyotta kaybettik. Bu tip maçlarda böyle kötü başlarsanız geri gelmesi her zaman zor olur. Savaştık geri dönmek için, geri döndük de ama küçük hatayla da bittik. Mersin’i tebrik ederim, kazanmayı hak ettiler. Lig için de daha çok çalışacağız” dedi.

Mersin BŞB cephesi

Mersin BŞB Başantrenörü Osman Olcay Orak ise, ”Ligdeki çıkışımızı bu maçta da devam ettirmek istedik ama kupa maçlarının konsantrasyonu daha farklı oluyor. Hatay’ı yaptığı mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz birinci periyotta ve maçın sonunda sertlik yaparak oyunda kaldık. Cebimizde sadece kötü oynayıp kazanarak bir üst tura çıktığımız bir maç var. Umarız hatalarımızdan ders alırız” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Marche Anderson da, “Bu oyunu kazanacağımızı hissettik. İlk yarıda yaptıklarımızı ikinci yarıda yapmakta biraz zorlandık. Bazı zor anları geride bırakarak maçı kazandık. Önümüzdeki maçı da kazanacağımıza inanıyorum. Tur atladığımız için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.