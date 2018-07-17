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Hatay Amanos Dağları'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Amanos Dağları'nda dünden bu yana devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

17 Temmuz 2018 Salı 10:17
Hatay Amanos Dağları'nda çıkan yangın kontrol altına alındı

Amanos Dağları eteklerinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Antakya ilçesi Uzunalıç, Maraşboğazı ve Serinyol mahallelerindeki ormanlık alanlara da sıçrayan alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 42 arazöz, 8 iş makinesi, 20 su tankeri ve 10 yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

Gece boyu süren çalışmalar sonrası sabah saatlerinde yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 35 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 10:17
  1. Serinyol

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