Hatay Amanos Dağları kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:53
ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanos Dağları kırsalındaki hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hatay Amanos Dağları kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
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